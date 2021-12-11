Red Velvet Joy和自己迷妹IVE Rei相遇美容室，PO文用上《ELEVEN》歌詞！

IVE Rei追夢+追星成功！Joy也是大前輩了呢~

IVE Rei在《IDOL RADIO》電台節目揭露和Red Velvet Joy是同一家美容院、同一名化妝師，在店裡對視過，之後主動遞上專輯打招呼，很感激Joy前輩和她合照。8日，Joy在IG story上PO出和Rei的合照，合照上方寫道：「天使，很可愛，Rei，加油」。



Joy手上拿著Rei帶來的IVE專輯，也展示了Rei在專輯上的親筆信。Rei寫道：「致尊敬的Joy前輩，前輩您好，我是IVE的Rei，我以前看到前輩（的表演）而產生了歌手的夢想。 以後想成為像前輩一樣讓人們幸福的帥氣歌手！請關注我們，Rei致上」日本成員Rei是看到Red Velvet日本演唱會後，產生了當偶像的想法。



Joy同日還在IG發帖：「我不曾知道，我的內心可以如此繽紛多彩」，這是Rei在出道歌《ELEVEN》中的part，雙方粉絲對她們的夢幻聯動感到激動。



另外，Joy 出演的JTBC月火劇《只一人》將於12月20日首播。 IVE出道僅七天就在8日MBC《Show Champion》獲得出道首個音放一位。





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