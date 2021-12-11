Red Velvet Joy和自己迷妹IVE Rei相遇美容室，PO文用上《ELEVEN》歌词！

IVE Rei追梦+追星成功！Joy也是大前辈了呢~

IVE Rei在《IDOL RADIO》电台节目揭露和Red Velvet Joy是同一家美容院、同一名化妆师，在店里对视过，之后主动递上专辑打招呼，很感激Joy前辈和她合照。8日，Joy在IG story上PO出和Rei的合照，合照上方写道：「天使，很可爱，Rei，加油」。



Joy手上拿著Rei带来的IVE专辑，也展示了Rei在专辑上的亲笔信。Rei写道：「致尊敬的Joy前辈，前辈您好，我是IVE的Rei，我以前看到前辈（的表演）而产生了歌手的梦想。 以后想成为像前辈一样让人们幸福的帅气歌手！请关注我们，Rei致上」日本成员Rei是看到Red Velvet日本演唱会后，产生了当偶像的想法。



Joy同日还在IG发帖：「我不曾知道，我的内心可以如此缤纷多彩」，这是Rei在出道歌《ELEVEN》中的part，双方粉丝对她们的梦幻联动感到激动。



另外，Joy 出演的JTBC月火剧《只一人》将於12月20日首播。 IVE出道仅七天就在8日MBC《Show Champion》获得出道首个音放一位。





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