孔劉&裴斗娜新劇《寧靜海》中文正式預告公開：荒廢多年的月球基地竟出現神秘人影，探測隊被困後發現任務絕不單純！

由Netflix投資、鄭雨盛擔任製片人、孔劉和裴斗娜等主演的影集《寧靜海》今天公開了正式預告片，月球基地裡的謎團讓人好奇又緊張！

《寧靜海》故事設定在2075年，全球水資源急劇減少、生命存亡受到威脅，為了尋找人類生存的答案，韓國宇航局決定派人重返5年前因為事故封鎖起來的月球基地。 然而當探測隊抵達基地後，萬萬沒想到映入眼簾的竟是大量屍體！



預告片裡，許成泰飾演的航空局資源組科長「金載宣」找到裴斗娜飾演的宇宙生物學家「宋智安」，讓她和孔劉飾演的探測隊隊長「韓允才」一起去月球執行重要任務：回收尚留在廢棄基地裡的樣本。



探測隊的飛船在月球著陸時出現故障，有驚無險地停在懸崖邊。 孔劉表示救援隊要很久才能到達，叮囑大家專心工作。 眾人發現一扇門後有不明物體，拉開門竟看到一隻沾血的人手！



探測隊發現基地裡居然屍橫遍野，儀器偵測到有生物訊號在靠近大家，這時一個人影一閃而過，孔劉露出凝重的表情。



裴斗娜：「奇怪的事太多了，如果政府的報告騙人呢？ 你真的希望這次任務成功嗎？ 」孔劉：「我們必須趕快離開這裡。 」警報音響起，金善映飾演的隊醫一邊奔跑一邊大呼：「穿上防護衣，乖乖等著！」另一位隊員則開始嘔吐不明液體，偏偏無線電也壞了，連求救訊號都發不出。



最後一幕，基地外部的結構突然鬆脫掉落，正在下方的隊員也跟著一起墜落下去！



《寧靜海》一共8集，將在12月24日通過Netflix獨家上線，這個聖誕夜就算不出門玩也不會無聊啦！



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