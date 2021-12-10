孔刘&裴斗娜新剧《宁静海》中文正式预告公开：荒废多年的月球基地竟出现神秘人影，探测队被困后发现任务绝不单纯！

由Netflix投资、郑雨盛担任制片人、孔刘和裴斗娜等主演的影集《宁静海》今天公开了正式预告片，月球基地里的谜团让人好奇又紧张！

《宁静海》故事设定在2075年，全球水资源急剧减少、生命存亡受到威胁，为了寻找人类生存的答案，韩国宇航局决定派人重返5年前因为事故封锁起来的月球基地。 然而当探测队抵达基地后，万万没想到映入眼帘的竟是大量尸体！



预告片里，许成泰饰演的航空局资源组科长「金载宣」找到裴斗娜饰演的宇宙生物学家「宋智安」，让她和孔刘饰演的探测队队长「韩允才」一起去月球执行重要任务：回收尚留在废弃基地里的样本。



探测队的飞船在月球著陆时出现故障，有惊无险地停在悬崖边。 孔刘表示救援队要很久才能到达，叮嘱大家专心工作。 众人发现一扇门后有不明物体，拉开门竟看到一只沾血的人手！



探测队发现基地里居然尸横遍野，仪器侦测到有生物讯号在靠近大家，这时一个人影一闪而过，孔刘露出凝重的表情。



裴斗娜：「奇怪的事太多了，如果政府的报告骗人呢？ 你真的希望这次任务成功吗？ 」孔刘：「我们必须赶快离开这里。 」警报音响起，金善映饰演的队医一边奔跑一边大呼：「穿上防护衣，乖乖等著！」另一位队员则开始呕吐不明液体，偏偏无线电也坏了，连求救讯号都发不出。



最后一幕，基地外部的结构突然松脱掉落，正在下方的队员也跟著一起坠落下去！



《宁静海》一共8集，将在12月24日通过Netflix独家上线，这个圣诞夜就算不出门玩也不会无聊啦！



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