《以吾之名》鄭泰州&都江才現實是好友！李學周首次上觀察型綜藝不自在，拉上張栗害羞約會

這對Bromance很可以呀，是經常打電話的關係呢！

這陣子以《以吾之名》「鄭泰州」一角獲得高度觀注的李學周，上週到《全知干預視角》作客（1204期），讓觀眾一探他的一日行程。



李學周首次參加觀察型綜藝節目就大出糗，因為太過不自在，吃個飯連筷子湯匙都忘記怎麼握，還頻頻掉飯。他緊張的不時會抬頭看看周圍鏡頭與工作人員，最後乾脆開口化解冷場、把節目當Vlog在拍了。



他似乎就是怕自己一人太尷尬，所以邀了現實好友見面，而那位好友正是和他一同合作《以吾之名》的「都江才」張栗。李學周一個人怕尷尬，但拉上同樣是「乖乖牌」的張栗也難化解。不過，幸好張栗首先打破沉默，當起主持人訪問李學周，但兩人的表情和不時冷場的對話在觀眾眼裡還是相當搞笑。



兩人言談中透露了彼此感情很好，不時會通電話，但李學周突然吃醋(?)質問張栗：「我聽說你好像不只打給我？朴喜洵前輩說他也接過你電話，普賢也接過四次電話，到底是怎樣？」張栗心虛(?)的笑了，但說：「最常打給你。」



兩人繼續聊了一下朴喜洵，最後可愛的合照再互拍獨照，結束了這場害羞的友誼約會。



節目播出之後，不少網友大讚兩人很可愛呢！YouTube剪輯影片下留言包括「他們實在太可愛，很訝異會演反派呢」、「反轉魅力啊，真可愛」、「太搞笑了哈哈哈」、「穿帽T的兩人都好可愛」。

▼YouTube剪輯影片



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