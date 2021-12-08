《柔美的細胞小將》「最終老公」是年下男！這6位鮮肉男演員都超級適合啊

《柔美的細胞將「柔美的尋夫記」。

該劇前不久迎來了第一季的大結局，第二季也正在緊鑼密鼓地拍攝中，第一季的男主角具雄（安普賢 飾）和柔美（金高銀 飾）分手，第二季新男主「劉八筆」已經確定由鄭振永擔任。 不過因電視劇改編自同名漫畫，因此讀者們肯定都知道柔美最終的老公並非劉八筆，而是「辛純祿」（音譯），辛純祿是年下男的設定，還是柔美同事。 在公司裡一直戴著一副眼鏡，看起來很像技術宅男，出了公司就會拿掉眼鏡，立刻變身純情大男孩，超具「狗狗魅力」。 雖然還沒有第三季開拍的消息傳出，但劇迷和漫迷們已經開始腦補最終老公該由哪位男明星來演了，要同時具備知性與可愛雙重魅力。



孔明

在《帶輪子的家3》中憑藉純真氣質大受哥哥姐姐喜愛的孔明是被劇迷們提及最多的一位，白瓷肌加上小鹿一般的大眼睛，眼神中透出無辜，刺激著姐姐們的保護慾。



南柱赫

188cm的高挑身材充滿男性氣質，但笑起來時的半月笑眼又讓人覺得他就是個大男孩。 《Start-Up》中南柱赫扮演的熱血創業青年很有年輕才俊的味道。



徐康俊

帥氣的臉龐、高大的身材、健碩的肌肉，想起他在《奶酪陷阱》中的車仁浩，喜歡對著女主金高銀撒嬌的樣子像極了小狗狗。 不知道能否和金高銀再次合作呢？



李到晛

大勢男李到晛，非常適合演年下男「小狼狗」角色哦。 並且扮演「年下男」的經驗十分豐富，和姐姐金荷娜在《回到18歲》中的情感細膩又霸道，最近又傳出要和女神宋慧喬搭檔拍劇，妥妥的年下男專業戶。





蔡鐘協

因為《無法抗拒的他》而火速出圈的蔡鐘協很受女飯們的喜歡，在劇中對女主韓韶禧照顧有加，默默支持她的樣子不知道打動了多少女觀眾的心，笑起來的小酒窩完全砸在了觀眾們的心上。



安孝燮

陽光溫暖的氣質，帥氣清冷的顏值，但超愛在個人IG裡PO各種搞怪照片，連靈魂都這麼有趣呢。 他在其他電視劇裡也有過戴眼鏡的造型，和辛純祿非常相似。





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