現實的太恭實啊！《今天起無害》孔曉振見心心念念的崔俊飛奔擁抱，網喊「歐尼太可愛」

孔布利果然是孔布利啊！

孔曉振和演員夫婦李天熙與全惠璡主持的環保概念綜藝節目《今天起無害》，昨日播出了一段情節讓觀眾看了相當心動。

事情是這樣的，諧星崔俊（本角金海俊）驚喜到訪《今天起無害》所處的竹島，一大早就在在孔曉振一行人的紮營地喝著咖啡唱著歌，李天熙摸不著頭緒的探出頭查看，然後就喊孔曉振出來。



孔曉振一出來愣得比李天熙還嚴重，簡直石化了，李天熙看著她忍不住笑出來。孔曉振左望右望露出了笑容，原來遠方的「奇怪人士」崔俊正是孔曉振近期非常著迷的偶像啊！孔曉振無論在前期製作，還是在結束錄影後的訪問，都心心念念著崔俊一人，一直想和他見上一面。



如今願望實現了，孔曉振不敢置信的摀著嘴停在原地，好姐妹全惠璡推她一把後，她就開始跑起來，同時請製作組幫她放音樂。孔曉振小跑步奔向崔俊，崔俊反而有點招架不住了，連忙揮揮手喊：「我是一個人來旅行的，我沒有其他意思，真的抱歉……」



孔曉振慢下腳步一步步走向崔俊，崔俊就跟著退後幾步，但孔曉振沒有遲疑，直接抱上崔俊：「很高興看到你，怎麼辦，真的是你耶！」



光是這段情節就引起網友討論，紛紛直呼孔曉振「太可愛了」，並說根本是在拍電視劇，同時讓人回憶起孔曉振在《主君的太陽》太恭實的模樣，說孔曉振根本就是現實的太恭實。而崔俊驚慌失措的反應也讓人覺得好搞笑，有留言說：「孔曉振接近的時候就變回金海俊了。」

孔曉振和崔俊後續還有很多互動，崔俊在被抱過之後好像就沒那麼慌張了，收起羞怯展開撩妹攻勢，不僅伸手幫她擋雨還輕戳她額頭，幾句話「別淋雨了，傻瓜啊！」「太漂亮了……」就掀起掀起現場一陣喧鬧，不僅李天熙和全惠璡，所有工作人員都被閃到了啊！



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