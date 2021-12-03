现实的太恭实啊！《今天起无害》孔晓振见心心念念的崔俊飞奔拥抱，网喊「欧尼太可爱」

孔布利果然是孔布利啊！

孔晓振和演员夫妇李天熙与全惠璡主持的环保概念综艺节目《今天起无害》，昨日播出了一段情节让观众看了相当心动。

事情是这样的，谐星崔俊（本角金海俊）惊喜到访《今天起无害》所处的竹岛，一大早就在在孔晓振一行人的扎营地喝著咖啡唱著歌，李天熙摸不著头绪的探出头查看，然后就喊孔晓振出来。



孔晓振一出来愣得比李天熙还严重，简直石化了，李天熙看著她忍不住笑出来。孔晓振左望右望露出了笑容，原来远方的「奇怪人士」崔俊正是孔晓振近期非常著迷的偶像啊！孔晓振无论在前期制作，还是在结束录影后的访问，都心心念念著崔俊一人，一直想和他见上一面。



如今愿望实现了，孔晓振不敢置信的捂著嘴停在原地，好姐妹全惠璡推她一把后，她就开始跑起来，同时请制作组帮她放音乐。孔晓振小跑步奔向崔俊，崔俊反而有点招架不住了，连忙挥挥手喊：「我是一个人来旅行的，我没有其他意思，真的抱歉……」



孔晓振慢下脚步一步步走向崔俊，崔俊就跟著退后几步，但孔晓振没有迟疑，直接抱上崔俊：「很高兴看到你，怎么办，真的是你耶！」



光是这段情节就引起网友讨论，纷纷直呼孔晓振「太可爱了」，并说根本是在拍电视剧，同时让人回忆起孔晓振在《主君的太阳》太恭实的模样，说孔晓振根本就是现实的太恭实。而崔俊惊慌失措的反应也让人觉得好搞笑，有留言说：「孔晓振接近的时候就变回金海俊了。」

孔晓振和崔俊后续还有很多互动，崔俊在被抱过之后好像就没那么慌张了，收起羞怯展开撩妹攻势，不仅伸手帮她挡雨还轻戳她额头，几句话「别淋雨了，傻瓜啊！」「太漂亮了……」就掀起掀起现场一阵喧闹，不仅李天熙和全惠璡，所有工作人员都被闪到了啊！



▼相关片段





草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻