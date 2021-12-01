别吵了，这次造型师不背锅！多位业界人士证明：宋智孝短发是她自己要剪的

别吵了，这次造型师不背锅！多位业界人士证明：宋智孝短发是她自己要剪的

明星   2021年12月1日   星期三13:30   Tracy   13

（封面图源：SBS《Running Man》截图）

被广大粉丝和民众吐槽的宋智孝短发，其实是她自己的意愿。

前段时间宋智孝剪去了标志性的温柔长发，以小男生式的伶俐短发示人，这是她出道20年来首次以短发亮相，震惊了所有人。 因为新造型太过冲击，加上近几年宋智孝无论是在《Running Man》里，还是参加官方活动时的造型实在槽点太多，频频因为丑而上新闻，气得粉丝们联名上书要求经纪公司正视这个问题，换掉现在的造型师。 因为大部份人都觉得这是造型师的失误。
（图源：SBS《Running Man》截图）

在造型师被全网狙击之时，宋智孝身边人终於开口了，造型师真的很冤啊。 据多位娱乐圈人士透露，短发是宋智孝自己要求剪的，她本人对新造型没有任何不满。 某位综艺节目的工作人员也称：「此次短发完全是宋智孝想要有变化才尝试的，如果她自己不满意的话也不会在个人SNS上公开照片了。」还有一位电视台内部认识也说：「宋智孝的咖位已经不是工作人员可以随意摆弄，想让她穿什么就穿什么了。」
（图源：SBS《Running Man》截图）

宋智孝短发造型一出就引发了热烈的讨论，因为实在与她之前的气质、兴趣不符，因此大多数人都在猜测这是她为拍摄写真，或者新作品才做的造型，谁知道竟然是她本人为求形象变化而为之，倒是让造型师不小心背了锅，被粉丝们吐槽了好多天。

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留言/评论
  • 重點不是在於短髮，她之前的短髮很好看啊~ 重點是這短髮是誰跟她剪的，這種水平不該是專業人士的吧? 真的是還好她顏值很高才撐得起
    1小时前
  • 又沒有人罵她剪短髮醜，是罵造型師為什麼不幫她剪一個好看一點的髮型，難道短髮是她自己剪的？如果是這樣大家也不會罵，髮型也幫她弄的很糟，所以韓網友才在罵 要不是她的臉，這髮型放在一般人身上應該不能看吧？我老家附近阿公剪的都比這個好
    1小时前
  • 雖然是智孝要求要剪成短髮，但重點是這造型是本人親自剪的嗎？文章內容看起來應該不是，那造型師審美有很大問題吧…😅 光是瀏海剪成那樣，怎麼看都覺得剪得不太好，還是我不懂美髮時尚嗎？！😂 只能說是智孝的美貌救了這髮型啊…
    1小时前
  • 那設計師的技術太差
    55分前
  • 超可愛的
    1小时前
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