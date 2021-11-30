這次不寫浪漫愛情劇！金銀淑編劇首部復仇劇《The Glory》確定由宋慧喬＆李到晛出演，明年1月進行拍攝！

李到晛不愧是大勢中的大勢啊！接下來將與宋慧喬搭擋金編新劇《The Glory》。

《The Glory》（더 글로리）講述雖然夢想成為建築師，卻在校園時期遭上殘忍的暴力事件而自行申請退學的主人公，等待加害者結婚生子，等孩子進入小學後成為孩子的班導師。對加害者以及旁觀者進行徹底的復仇計畫，是一個邪惡又悲傷的故事。



這是通過電視劇《巴黎戀人》、《秘密花園》、《紳士的品格》、《繼承者們》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》等熱播劇的「浪漫大師」金銀淑編劇的新作。這次不是浪漫題材，而是變身爲復仇劇，金銀淑編劇的復仇劇會是什麼樣子，引發關注！



據 JTBC뉴스 報導：「宋慧喬很早就被選定爲主人公，在SBS金土劇《現正分手中》之前決定出演這部作品，等待正式製作。在此期間，男主角確定爲李到晛。」



製作公司 Hwa&Dam Pictures 方面表示：「爲了電視劇的完成度，將100%事前製作，明年1月左右開始拍攝，已經開始準備工作。宋慧喬在《現正分手中》拍攝結束後，正在休息中、李到晛將在《憂鬱症》結束後投入拍攝。」



相關人士也透露：「《The Glory》預計將以 Netflix 的原創劇向全世界觀眾展示。」大作、期待作品在 Netflix 播出的情況越來越明顯，而《The Glory》也確定會在 Netflix 播出，預計 Netflix 的主導強勢在明年也不會改變。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞