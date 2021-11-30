《2021 AAA》公開出席演員陣容！「雙冠王」金宣虎不參加典禮？所屬社回應：「還沒有決定」

《Asia Artist Award》（亞洲明星盛典，以下簡稱AAA）由韓國媒體STARNEWS（스타뉴스）舉辦，是結合演員、歌手頒獎典禮。

在2016年起開始舉行至今已經5年，每年都會邀請華麗的藝人陣容參加。今年典禮即將在12月2日舉行，由 Super Junior 利特、IVE 張員瑛 擔任主持人，



今日（30日）《2021 AAA》也公開出席演員陣容，在Netflix系列《魷魚遊戲》中活躍的演員李政宰、許成泰、金珠玲已確定出席。通過《地獄公使》與全世界見面的劉亞仁和通過《以吾之名》給觀眾留下深刻印象的韓韶禧也將在此次頒獎典禮上看到。除此之外，李昇基、文佳煐、朴柱美、劉慶秀、權俞利、朱碩泰、成勛、羅仁宇、全汝彬、車銀優、李濬榮、李到晛、黃旼炫、道英、宋智孝等眾多演員加盟的消息，讓大家更加期待。



而金宣虎在《2021 AAA》事前投票中獲得「RET人氣賞」和「U+ Idol Live人氣賞」成為演員部門的雙冠王。但...日前因私生活曝光暫時中斷了演藝活動，並退出固定出演的綜藝《兩天一夜》。今日（30日）有相關人士透露他決定不參加此次頒獎典禮，所屬社方面則表示：「金宣虎是否參加《2021 AAA》，目前還沒有決定。」



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