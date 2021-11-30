这次不写浪漫爱情剧！金银淑编剧首部复仇剧《The Glory》确定由宋慧乔＆李到晛出演，明年1月进行拍摄！

李到晛不愧是大势中的大势啊！接下来将与宋慧乔搭挡金编新剧《The Glory》。

《The Glory》（더 글로리）讲述虽然梦想成为建筑师，却在校园时期遭上残忍的暴力事件而自行申请退学的主人公，等待加害者结婚生子，等孩子进入小学后成为孩子的班导师。对加害者以及旁观者进行彻底的复仇计画，是一个邪恶又悲伤的故事。



这是通过电视剧《巴黎恋人》、《秘密花园》、《绅士的品格》、《继承者们》、《太阳的后裔》、《鬼怪》、《阳光先生》等热播剧的「浪漫大师」金银淑编剧的新作。这次不是浪漫题材，而是变身爲复仇剧，金银淑编剧的复仇剧会是什么样子，引发关注！



据 JTBC뉴스 报导：「宋慧乔很早就被选定爲主人公，在SBS金土剧《现正分手中》之前决定出演这部作品，等待正式制作。在此期间，男主角确定爲李到晛。」



制作公司 Hwa&Dam Pictures 方面表示：「爲了电视剧的完成度，将100%事前制作，明年1月左右开始拍摄，已经开始准备工作。宋慧乔在《现正分手中》拍摄结束后，正在休息中、李到晛将在《忧郁症》结束后投入拍摄。」



相关人士也透露：「《The Glory》预计将以 Netflix 的原创剧向全世界观众展示。」大作、期待作品在 Netflix 播出的情况越来越明显，而《The Glory》也确定会在 Netflix 播出，预计 Netflix 的主导强势在明年也不会改变。

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