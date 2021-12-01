連劉亞仁都會自誇的技能！這些劇裡的角色居然全都戴的是假髮XD

劉亞仁身上有一種魔力，一種能把一切都消化成他自身的魔力。

作為韓國影壇最年輕的影帝，劉亞仁可以說是韓國演藝圈年輕一代的翹楚。 從最初的配角到大男主，全憑自己的努力和不俗的演技。在戲裡，他就是角色本人，真的可以演活人物，而不是演哪個角色都是自己，可塑造性非常強。 最近劉亞仁主演的新劇《地獄公使》在Netflix上火熱上檔，開播首日就摘下全球榜冠軍，勢頭不可擋。



在劇中扮演邪教主的劉亞仁雖然劇情剛過半就領了便當，但精湛演技深入人心，每次看到他明知自己要死還非要拉他人當墊背，歪理一套又一套的癲狂模樣就毛骨悚然，此時的劉亞仁似乎就是鄭晉守本人，完全看不出演的痕跡。 他有將周圍的一切融入自身的超強消化力。



劉亞仁的這一消化能力還體現在了髮型上，這一點連他自己都覺得自豪。 誰能想得到《優雅的謊言》中的長髮、《芝加哥打字機》裡的遮眉短髮、《地獄公使》中的八字瀏海髮其實都是假髮呢？ ！



看劇的時候根本想不到，只認為是劉亞仁為了塑造形象而特意留了長髮或是剪了新髮型，造型師手藝高超是一部份，還得靠劉亞仁本人的消化力，假髮和他本人已經融為了一體，每一根髮絲都充滿了表演張力！！



得知這個消息的網友們也都驚呆了，紛紛留言表示：「哪怕現在我知道是假髮都不敢相信」、「《芝加哥打字機》是假髮？根本看不出來」、「《優雅的謊言》還有那麼一點點假髮的感覺，《芝加哥打字機》簡直絕了，怎麼做到的」、「劉亞仁的臉可塑性太強了」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞