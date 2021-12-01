连刘亚仁都会自夸的技能！这些剧里的角色居然全都戴的是假发XD

刘亚仁身上有一种魔力，一种能把一切都消化成他自身的魔力。

作为韩国影坛最年轻的影帝，刘亚仁可以说是韩国演艺圈年轻一代的翘楚。 从最初的配角到大男主，全凭自己的努力和不俗的演技。在戏里，他就是角色本人，真的可以演活人物，而不是演哪个角色都是自己，可塑造性非常强。 最近刘亚仁主演的新剧《地狱公使》在Netflix上火热上档，开播首日就摘下全球榜冠军，势头不可挡。



在剧中扮演邪教主的刘亚仁虽然剧情刚过半就领了便当，但精湛演技深入人心，每次看到他明知自己要死还非要拉他人当垫背，歪理一套又一套的癫狂模样就毛骨悚然，此时的刘亚仁似乎就是郑晋守本人，完全看不出演的痕迹。 他有将周围的一切融入自身的超强消化力。



刘亚仁的这一消化能力还体现在了发型上，这一点连他自己都觉得自豪。 谁能想得到《优雅的谎言》中的长发、《芝加哥打字机》里的遮眉短发、《地狱公使》中的八字浏海发其实都是假发呢？ ！



看剧的时候根本想不到，只认为是刘亚仁为了塑造形象而特意留了长发或是剪了新发型，造型师手艺高超是一部份，还得靠刘亚仁本人的消化力，假发和他本人已经融为了一体，每一根发丝都充满了表演张力！！



得知这个消息的网友们也都惊呆了，纷纷留言表示：「哪怕现在我知道是假发都不敢相信」、「《芝加哥打字机》是假发？根本看不出来」、「《优雅的谎言》还有那么一点点假发的感觉，《芝加哥打字机》简直绝了，怎么做到的」、「刘亚仁的脸可塑性太强了」等。

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