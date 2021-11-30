《2021 AAA》公开出席演员阵容！「双冠王」金宣虎不参加典礼？所属社回应：「还没有决定」

《Asia Artist Award》（亚洲明星盛典，以下简称AAA）由韩国媒体STARNEWS（스타뉴스）举办，是结合演员、歌手颁奖典礼。

在2016年起开始举行至今已经5年，每年都会邀请华丽的艺人阵容参加。今年典礼即将在12月2日举行，由 Super Junior 利特、IVE 张员瑛 担任主持人，



今日（30日）《2021 AAA》也公开出席演员阵容，在Netflix系列《鱿鱼游戏》中活跃的演员李政宰、许成泰、金珠玲已确定出席。通过《地狱公使》与全世界见面的刘亚仁和通过《以吾之名》给观众留下深刻印象的韩韶禧也将在此次颁奖典礼上看到。除此之外，李升基、文佳煐、朴柱美、刘庆秀、权俞利、朱硕泰、成勋、罗仁宇、全汝彬、车银优、李浚荣、李到晛、黄旼炫、道英、宋智孝等众多演员加盟的消息，让大家更加期待。



而金宣虎在《2021 AAA》事前投票中获得「RET人气赏」和「U+ Idol Live人气赏」成为演员部门的双冠王。但...日前因私生活曝光暂时中断了演艺活动，并退出固定出演的综艺《两天一夜》。今日（30日）有相关人士透露他决定不参加此次颁奖典礼，所属社方面则表示：「金宣虎是否参加《2021 AAA》，目前还没有决定。」



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