李光洙&雪炫&陳熙瓊主演tvN明年新劇《殺人者的購物目錄》，角色介紹一看是喜劇無誤了！

tvN新劇《殺人者的購物目錄》今天宣布三位主演人選確定為李光洙、雪炫和陳熙瓊，每個人的設定都超有笑點，好期待看到他們的合作！

《殺人者的購物目錄》是一部社區面對面推理喜劇，位於首爾邊緣的某個公寓附近發現可疑屍體，MS超市實習生實習生安大成（李光洙 飾）、派出所巡警都雅熙（雪炫 飾）、大成母親鄭明淑（陳熙瓊 飾）根據超市收據展開推理調查。

安大成從前是背誦天才，但現在考了3年都沒考上9級公務員，在媽媽經營的MS超市當實習生。 大成擁有毫無用處的細節觀察力，徒然浪費腦容量、笨重礙事的記憶力，以及面對火焰都不敢逃跑的膽小性格。 10歲時在MS超市經歷了一件事，人生從此變得扭曲。



都雅熙是梧桐地區派出所熱血巡警、大成的女友，從小就對大成一片丹心，和大成的母親同為他的堅強後盾。 公寓附近發生可疑殺人事件后，她為了尋找犯人親自出馬。



陳熙瓊飾演大成媽媽鄭明淑，也是MS超市的老闆，深深愛著無能但帥氣的老公和傻乎乎但很有人情味的兒子。 她把小小的社區便利店打造成2層建築物、貨品齊全的大超市，是個無所畏懼的人物。



《殺人者的購物目錄》由《妙探事務所》李彥禧導演和《今天的偵探》韓智完編劇合作，製作組表示這是「從未見過的超市英雄劇，兼具愉快的笑聲和可怕的緊張感」，預計2022年上半年播出。

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