李光洙&雪炫&陈熙琼主演tvN明年新剧《杀人者的购物目录》，角色介绍一看是喜剧无误了！

tvN新剧《杀人者的购物目录》今天宣布三位主演人选确定为李光洙、雪炫和陈熙琼，每个人的设定都超有笑点，好期待看到他们的合作！

《杀人者的购物目录》是一部社区面对面推理喜剧，位於首尔边缘的某个公寓附近发现可疑尸体，MS超市实习生实习生安大成（李光洙 饰）、派出所巡警都雅熙（雪炫 饰）、大成母亲郑明淑（陈熙琼 饰）根据超市收据展开推理调查。

安大成从前是背诵天才，但现在考了3年都没考上9级公务员，在妈妈经营的MS超市当实习生。 大成拥有毫无用处的细节观察力，徒然浪费脑容量、笨重碍事的记忆力，以及面对火焰都不敢逃跑的胆小性格。 10岁时在MS超市经历了一件事，人生从此变得扭曲。



都雅熙是梧桐地区派出所热血巡警、大成的女友，从小就对大成一片丹心，和大成的母亲同为他的坚强后盾。 公寓附近发生可疑杀人事件后，她为了寻找犯人亲自出马。



陈熙琼饰演大成妈妈郑明淑，也是MS超市的老板，深深爱著无能但帅气的老公和傻乎乎但很有人情味的儿子。 她把小小的社区便利店打造成2层建筑物、货品齐全的大超市，是个无所畏惧的人物。



《杀人者的购物目录》由《妙探事务所》李彦禧导演和《今天的侦探》韩智完编剧合作，制作组表示这是「从未见过的超市英雄剧，兼具愉快的笑声和可怕的紧张感」，预计2022年上半年播出。

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