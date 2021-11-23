韓版《不能說的秘密》陣容確定！D.O.、元真兒、辛叡恩出演，背景改為音樂系學生的故事！

今日（23日）據電影界相關人士透露，D.O.（都敬秀）、元真兒、辛叡恩在17日開始拍攝電影《不能說的秘密》。

《不能說的秘密》是翻拍2007年台灣上映的愛情片，講述鋼琴天才轉學生葉湘倫，因緣際會遇見穿越時空的女主角路小雨，兩人譜出一段奇幻浪漫又悲傷的愛情故事。



韓國翻拍的《不能說的秘密》與以藝術高中爲背景的原作不同，將變成音樂系學生的故事。計畫與原作也將有差別，此前因為D.O.（都敬秀）出演男主角的消息而成為話題。



而製作公司 Hive Media Corp 此前以新人、已出道的演員們為對象，為桂綸鎂飾演的女主角選角而持續進行面試。據悉，製作組經過無數次面試，最終選擇元真兒擔任女主角，她曾出演電影《國民英雄》等，最近因 Netflix 系列《地獄公使》而備受關注。徐有玟導演人為她可以通過這部作品展現出新形象，因此決定合作。



另外，製作組還選擇辛叡恩作為另一名女主角，將飾演比原作中比重更大的角色。



《不能說的祕密》由《明天的記憶》徐有玟導演執導，《局內人》、《南山的部長們》的Hive Media Corp 擔任製作，計劃明年上映。



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