韩版《不能说的秘密》阵容确定！D.O.、元真儿、辛睿恩出演，背景改为音乐系学生的故事！

今日（23日）据电影界相关人士透露，D.O.（都敬秀）、元真儿、辛睿恩在17日开始拍摄电影《不能说的秘密》。

《不能说的秘密》是翻拍2007年台湾上映的爱情片，讲述钢琴天才转学生叶湘伦，因缘际会遇见穿越时空的女主角路小雨，两人谱出一段奇幻浪漫又悲伤的爱情故事。



韩国翻拍的《不能说的秘密》与以艺术高中爲背景的原作不同，将变成音乐系学生的故事。计画与原作也将有差别，此前因为D.O.（都敬秀）出演男主角的消息而成为话题。



而制作公司 Hive Media Corp 此前以新人、已出道的演员们为对象，为桂纶镁饰演的女主角选角而持续进行面试。据悉，制作组经过无数次面试，最终选择元真儿担任女主角，她曾出演电影《国民英雄》等，最近因 Netflix 系列《地狱公使》而备受关注。徐有玟导演人为她可以通过这部作品展现出新形象，因此决定合作。



另外，制作组还选择辛睿恩作为另一名女主角，将饰演比原作中比重更大的角色。



《不能说的秘密》由《明天的记忆》徐有玟导演执导，《局内人》、《南山的部长们》的Hive Media Corp 担任制作，计划明年上映。



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