孔劉繼《鬼怪》後時隔4年回歸電視劇！與裴斗娜、李準主演科幻驚悚片《寧靜海》定擋12月播出

Netflix 科幻影集《寧靜海》（原名：《寂靜的大海》）改編自崔恆勇導演的2014年同名短篇電影，是鄭雨盛擔任執行製作人，由孔劉、 裴斗娜、李準加入演出，這陣容真的太～華～麗～了！

以全球沙漠化問題導致缺糧、水源短缺的未來地球為背景，講述一組精銳隊員來到被遺棄在月球的研究基地，回收可疑樣品的科幻驚悚劇。水資源不足的2060年，河珍的姊姊前往月球研究水的基地上發生事故，河珍為了回收研究樣品也加入月球派遣隊，因為她需要確認姊姊留下的最後信息。



▼孔劉飾演僅靠有限情報、身負重任的探測隊長「韓允才」，是一位把隊員們安全放在首位、不惜犧牲自我的人物，但比起過去發生的事故，他更重視樣本回收任務，因此經常和女主發生衝突。



▼裴斗娜飾演宇宙生物學家「宋智安」博士，為查明被遺棄在月球上研究基地所發生的事故，秘密加入了小組一同去追尋真相。



▼李準飾演國防部精英出身的總工程師「柳泰錫」大尉，因為一直待在國防部實在太無聊了為由，自願參加這次危險的任務。



而《寧靜海》在最近也過審，判定為15歲以上可以觀看，總共有8集（351分鐘），預計在12月全集上線。據悉，片中會有多數殺傷場面，以奇怪模樣死去的屍體場面。相信大家很期待這部劇吧？不過...看完介紹真的是期待又有點害怕！



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