孔刘继《鬼怪》后时隔4年回归电视剧！与裴斗娜、李准主演科幻惊悚片《宁静海》定挡12月播出

Netflix 科幻影集《宁静海》（原名：《寂静的大海》）改编自崔恒勇导演的2014年同名短篇电影，是郑雨盛担任执行制作人，由孔刘、 裴斗娜、李准加入演出，这阵容真的太～华～丽～了！

以全球沙漠化问题导致缺粮、水源短缺的未来地球为背景，讲述一组精锐队员来到被遗弃在月球的研究基地，回收可疑样品的科幻惊悚剧。水资源不足的2060年，河珍的姊姊前往月球研究水的基地上发生事故，河珍为了回收研究样品也加入月球派遣队，因为她需要确认姊姊留下的最后信息。



▼孔刘饰演仅靠有限情报、身负重任的探测队长「韩允才」，是一位把队员们安全放在首位、不惜牺牲自我的人物，但比起过去发生的事故，他更重视样本回收任务，因此经常和女主发生冲突。



▼裴斗娜饰演宇宙生物学家「宋智安」博士，为查明被遗弃在月球上研究基地所发生的事故，秘密加入了小组一同去追寻真相。



▼李准饰演国防部精英出身的总工程师「柳泰锡」大尉，因为一直待在国防部实在太无聊了为由，自愿参加这次危险的任务。



而《宁静海》在最近也过审，判定为15岁以上可以观看，总共有8集（351分钟），预计在12月全集上线。据悉，片中会有多数杀伤场面，以奇怪模样死去的尸体场面。相信大家很期待这部剧吧？不过...看完介绍真的是期待又有点害怕！



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