扒到BTS防彈少年團的同款酒了～好喝到讓SUGA抿嘴，ARMY們新一站打卡聖地！

帶貨小達人防彈少年團又來了！

粉絲遍佈全球的防彈少年團的帶貨能力無人能及，真的沒話說！小到零食、傢俱用品，大到高奢名品，用過必絕版，出現即斷貨，誰不說一句BTS帶貨能力MAX，粉絲想買個同款也太難了吧。

天氣慢慢冷起來，加上疫情影響暫時無法外出旅遊，不少阿米們把防彈少年團年初錄製的2021冬季旅行影片再次翻出來看，當「眼睛去旅行」，一不小心就被成員們「種草」了。能讓哥哥們讚不絕口的啤酒到底是什麼？冬季旅行的地點定在了江原道，成員們一起探訪了位於江陵的某家手製啤酒廠。 年初，啤酒廠的老闆接到了一通電話，對方說要租借場地一整天。到了約好的日子，老闆生平第一次近距離接觸身穿黑色西服的警衛員，還有BTS的JINMIN、SUGA和柾國，3人嚐了酒之後讚不絕口。老闆介紹這是米酒和啤酒的「雜交酒」，是江陵本地特有的特色酒。



SUGA的表情就告訴粉絲們這酒有多好喝了。 相關內容公開后大家都在諮詢這是那裡的啤酒。 只是「雜交啤」雖然可以按瓶出售，但卻不在江陵以外的地區販賣，想喝的ARMY們只能親自前往江陵的「Gangneung Brewery」了。



地址：江原道江陵市栗谷小學路11街-9



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