扒到BTS防弹少年团的同款酒了～好喝到让SUGA抿嘴，ARMY们新一站打卡圣地！

带货小达人防弹少年团又来了！

粉丝遍布全球的防弹少年团的带货能力无人能及，真的没话说！小到零食、家俱用品，大到高奢名品，用过必绝版，出现即断货，谁不说一句BTS带货能力MAX，粉丝想买个同款也太难了吧。

天气慢慢冷起来，加上疫情影响暂时无法外出旅游，不少阿米们把防弹少年团年初录制的2021冬季旅行影片再次翻出来看，当「眼睛去旅行」，一不小心就被成员们「种草」了。能让哥哥们赞不绝口的啤酒到底是什么？冬季旅行的地点定在了江原道，成员们一起探访了位於江陵的某家手制啤酒厂。 年初，啤酒厂的老板接到了一通电话，对方说要租借场地一整天。到了约好的日子，老板生平第一次近距离接触身穿黑色西服的警卫员，还有BTS的JINMIN、SUGA和柾国，3人尝了酒之后赞不绝口。老板介绍这是米酒和啤酒的「杂交酒」，是江陵本地特有的特色酒。



SUGA的表情就告诉粉丝们这酒有多好喝了。 相关内容公开后大家都在谘询这是那里的啤酒。 只是「杂交啤」虽然可以按瓶出售，但却不在江陵以外的地区贩卖，想喝的ARMY们只能亲自前往江陵的「Gangneung Brewery」了。



地址：江原道江陵市栗谷小学路11街-9



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