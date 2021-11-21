【K社韓文小百科】《Happiness》靠樓層劃分階級原來是真的！租賃戶如同病毒，被叫「假貨」

原來房子之間也存在著鄙視鏈。
住別墅的看不起住大平層的，住大平層的看不起住樓房的，住樓房的看不起住平房的，住平房的看不起租房子住的..... 都說藝術源於生活，但也高於生活，影視作品中的情節實則也在影射整個社會。 最近韓劇《Happiness》正在熱播，朴炯植和韓孝周上演現代版喪屍片，看得觀眾們直叫過癮。
在世陽市新建的世陽森林樂希爾公寓裡，住戶也是分階層的，有錢人、精英、普通人，住的樓層不一樣，享受的待遇也不同。1-5層是特別商品房，住著租貸住戶（ 韓國的租貸政策主要是為了保障低收入家庭的居住環境），6層以上則是普通商品房，住的都是一般住戶。1-5層的居民不能使用公寓里的健身房，連樓梯門都被鎖上，不讓住戶隨意上樓。總而言之就是6樓以上的住戶看不起1-5樓的住戶罷了。
你以為這隻是文學創作，為了突顯劇中的階級矛盾嗎？然而這些都是發生在韓國社會裡的真事。首先，租賃房和普通商品房用顏色以區分，即使是同一個社區。在有著2000多住戶的江北區某小區裡，租賃樓的外牆就被刷成了其他顏色，雖然樓房外形都一樣，但唯獨那幾棟是其他顏色，十分顯眼。
除了用顏色區分之外，連「路」也不同。比如首爾九老區的某小區內，進入社區的道路是有兩車道的旋轉道路，道路兩邊分成1期和2期，1期裡有多棟樓房，2期則只有一棟，而這一棟正是租貸樓。還有更讓人震驚的真實事例，在普通商品房和租貸樓之間新建一條路，刻意區分開來，為了不讓兩邊的住戶碰到，甚至連汽車的出入口都另外建造。有時候一棟樓裡也會出現普通商品房和租貸房，用「層數」區分兩者。 如同《Happiness》裡描繪的一樣，低層住戶都是租貸住戶，比起高樓層的住戶們，日照時間短。
樓房外在條件的區分不足以讓租貸戶們傷心，一般住戶的冷嘲熱諷才是最傷人的利劍。韓媒就曾報導過租貸戶家的孩子被一般住戶禁止使用社區內的遊樂設施的勢力，一般住戶的孩子們不願意和租貸戶孩子們一起玩，有時候還因為大人對租貸戶的偏見而稱呼他們為「乞丐」、「假貨」。
Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究