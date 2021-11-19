韩版《不能说的秘密》路透照曝光！D.O.骑著脚踏车载著元贞儿，重现经典场景！

2007年在台湾上映的电影《不能说的秘密》是周杰伦首部自编自导自演的国片，并找来桂纶镁担纲女主角。

讲述钢琴天才转学生叶湘伦，因缘际会遇见穿越时空的女主角路小雨，两人谱出一段奇幻浪漫又悲伤的爱情故事。



电影上映后红遍亚洲地区，在韩国也获得很大的反响。2017年就曾传出要翻拍韩版的消息，网友们就开始推荐出演人选，而韩版和原作稍有不同的是，主人公将会是音乐大学的学生。



今年2月，正式确定由D.O.（都敬秀）出演男主角「叶湘伦」。过去 D.O. 曾出演过《与神同行》、《Swing Kids》和《百日的郎君》等，2017年更凭藉著《哥哥》，夺下第38届青龙电影奖的「最佳新人男演员」，演技很受到认可。



制作公司曾透露女主角将通过试镜选拔，近日《不能说的秘密》拍摄路透照在网路上流传，是原版男主角骑脚踏车载女主角的场景。眼尖的网友发现被载的女生是元贞儿，应该是由她担任女主角「路小雨」，而辛睿恩也出现在拍摄现场，被推测是女二。



말할수 없는 비밀

남주 도경수

여주 원진아

서브여주 신예은 pic.twitter.com/lEM9x6OMLe — 봄비 (@twilightbaek01) November 18, 2021

而《不能说的秘密》预计在12月杀青，正式上映日期尚未确定。

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