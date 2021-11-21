【K社韩文小百科】《Happiness》靠楼层划分阶级原来是真的！租赁户如同病毒，被叫「假货」

原来房子之间也存在著鄙视链。
住别墅的看不起住大平层的，住大平层的看不起住楼房的，住楼房的看不起住平房的，住平房的看不起租房子住的..... 都说艺术源於生活，但也高於生活，影视作品中的情节实则也在影射整个社会。 最近韩剧《Happiness》正在热播，朴炯植和韩孝周上演现代版丧尸片，看得观众们直叫过瘾。
在世阳市新建的世阳森林乐希尔公寓里，住户也是分阶层的，有钱人、精英、普通人，住的楼层不一样，享受的待遇也不同。1-5层是特别商品房，住著租贷住户（ 韩国的租贷政策主要是为了保障低收入家庭的居住环境），6层以上则是普通商品房，住的都是一般住户。1-5层的居民不能使用公寓里的健身房，连楼梯门都被锁上，不让住户随意上楼。总而言之就是6楼以上的住户看不起1-5楼的住户罢了。
你以为这只是文学创作，为了突显剧中的阶级矛盾吗？然而这些都是发生在韩国社会里的真事。首先，租赁房和普通商品房用颜色以区分，即使是同一个社区。在有著2000多住户的江北区某小区里，租赁楼的外墙就被刷成了其他颜色，虽然楼房外形都一样，但唯独那几栋是其他颜色，十分显眼。
除了用颜色区分之外，连「路」也不同。比如首尔九老区的某小区内，进入社区的道路是有两车道的旋转道路，道路两边分成1期和2期，1期里有多栋楼房，2期则只有一栋，而这一栋正是租贷楼。还有更让人震惊的真实事例，在普通商品房和租贷楼之间新建一条路，刻意区分开来，为了不让两边的住户碰到，甚至连汽车的出入口都另外建造。有时候一栋楼里也会出现普通商品房和租贷房，用「层数」区分两者。 如同《Happiness》里描绘的一样，低层住户都是租贷住户，比起高楼层的住户们，日照时间短。
楼房外在条件的区分不足以让租贷户们伤心，一般住户的冷嘲热讽才是最伤人的利剑。韩媒就曾报导过租贷户家的孩子被一般住户禁止使用社区内的游乐设施的势力，一般住户的孩子们不愿意和租贷户孩子们一起玩，有时候还因为大人对租贷户的偏见而称呼他们为「乞丐」、「假货」。
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