韓網投票「即使私生活有爭議也希望回歸的明星」！金宣虎排第二、徐睿知第三，最多人期待的就是東方神起允浩！

有人認為演技再好人品差勁也不行，也有人覺得個人生活的爭議不妨礙他/她是優秀的藝人，還是想繼續看他/她演戲和唱歌！對於韓網友力挺的這幾位明星，大家是怎樣想呢？ #允浩 #金宣虎 #徐睿知

最近韓國dcinside發起一項投票「雖然私生活有爭議也希望回歸的明星」，經過7天有1萬2983人參與投票，其中最多人支持的就是東方神起的允浩，得票率達到34.18%。



允浩出道以來一直是熱血正直青年的形象，曾經說出「最大的害蟲就是隨便蟲」（韓文「害蟲해충」和「隨便대충」都有一個「충」字）這樣的名言，然而今年初卻因為違反防疫規定引起爭議，尤其當時深夜造訪的店還是登記成一般餐廳的非法酒家，令他的形象大受打擊 。

後來允浩先後PO出兩篇道歉文，但廣告商還是紛紛把他的代言刪除。 度過一段自省期後，允浩在今年7月通過書籍主題的網路綜藝《Check This Out》重返大眾視線。



第二位是演員金宣虎，獲得22.64%的投票。 金宣虎在《兩天一夜》和《海岸村恰恰恰》等作品中積累了陽光開朗的暖男形象，然而上個月被前女友爆料私生活後宣佈從《兩天一夜》下車、取消兩部電影片約，各個廣告商也陸續下架他的代言。

不過後來隨著輿論逐漸反轉，部份廣告商重新公開了金宣虎的代言影片，原本定下的電影《悲傷熱帶》也決定依然由他擔任主演，更有不少粉絲到《兩天一夜》留言板發帖希望他重新回來。



第三位是演員徐睿知（得票率11.66%）。徐睿知去年和金秀賢一起主演《雖然是精神病但沒關係》後獲得很高人氣，然而今年4月被爆料對男友金正賢進行心理操控，導致他主演的電視劇《時間》的女主角徐玄遭受巨大心理壓力，此外還涉嫌偽造學歷、欺負同學等等，但經紀公司都予以否認。

今年9月，徐睿知接到tvN劇集《夏娃的醜聞》的出演邀約，角色設定是在不幸家庭長大但擁有知名魅力的女人，正在考慮出演，已經確定的演員包括李相燁、朴秉恩、裕善等等。



此外排名靠前的還有BIGBANG、MC夢、河正宇等等。



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