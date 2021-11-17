韩网投票「即使私生活有争议也希望回归的明星」！金宣虎排第二、徐睿知第三，最多人期待的就是东方神起允浩！

有人认为演技再好人品差劲也不行，也有人觉得个人生活的争议不妨碍他/她是优秀的艺人，还是想继续看他/她演戏和唱歌！对於韩网友力挺的这几位明星，大家是怎样想呢？ #允浩 #金宣虎 #徐睿知

最近韩国dcinside发起一项投票「虽然私生活有争议也希望回归的明星」，经过7天有1万2983人参与投票，其中最多人支持的就是东方神起的允浩，得票率达到34.18%。



允浩出道以来一直是热血正直青年的形象，曾经说出「最大的害虫就是随便虫」（韩文「害虫해충」和「随便대충」都有一个「충」字）这样的名言，然而今年初却因为违反防疫规定引起争议，尤其当时深夜造访的店还是登记成一般餐厅的非法酒家，令他的形象大受打击 。

后来允浩先后PO出两篇道歉文，但广告商还是纷纷把他的代言删除。 度过一段自省期后，允浩在今年7月通过书籍主题的网路综艺《Check This Out》重返大众视线。



第二位是演员金宣虎，获得22.64%的投票。 金宣虎在《两天一夜》和《海岸村恰恰恰》等作品中积累了阳光开朗的暖男形象，然而上个月被前女友爆料私生活后宣布从《两天一夜》下车、取消两部电影片约，各个广告商也陆续下架他的代言。

不过后来随著舆论逐渐反转，部份广告商重新公开了金宣虎的代言影片，原本定下的电影《悲伤热带》也决定依然由他担任主演，更有不少粉丝到《两天一夜》留言板发帖希望他重新回来。



第三位是演员徐睿知（得票率11.66%）。徐睿知去年和金秀贤一起主演《虽然是精神病但没关系》后获得很高人气，然而今年4月被爆料对男友金正贤进行心理操控，导致他主演的电视剧《时间》的女主角徐玄遭受巨大心理压力，此外还涉嫌伪造学历、欺负同学等等，但经纪公司都予以否认。

今年9月，徐睿知接到tvN剧集《夏娃的丑闻》的出演邀约，角色设定是在不幸家庭长大但拥有知名魅力的女人，正在考虑出演，已经确定的演员包括李相烨、朴秉恩、裕善等等。



此外排名靠前的还有BIGBANG、MC梦、河正宇等等。



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