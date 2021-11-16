Wanna One會藉著2021 MAMA的舞台重組嗎？黃旼炫的經紀公司表示：只合體一次！

限定男團Wanna One將合體亮相2021 MAMA舞台，振奮了所有粉絲！

昨日韓媒公開了Wanna One將在今年MAMA舞台上合體的消息，除了賴冠霖之外，尹智聖、河成雲、黃旼炫、邕聖祐、金在奐、姜丹尼爾、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝10名成員將再次集結。作為《Produce 101》系列組合出道的Wanna One，一出道就收穫了大批粉絲的喜愛。 2019年1月他們結束告別演唱會之後宣佈正式解散。 時隔2年多的合體，粉絲們怎能不激動，加上早前傳出的「回歸」傳聞，大家紛紛開始猜測Wanna One會藉這本次合體重組嗎？



不過，成員黃旼炫公司已經宣布Wanna One合體演出僅這一次，等於否定了重組消息。Pledis娛樂表示：「黃旼炫的確將與Wanna One成員在2021 MAMA舞台表演，但只是參與一次性的特別舞台」。



自從Wanna One解散之後，每年的MAMA盛典舉辦之前，都有媒體報導「Wanna One將合體」的消息。今年亦是如此，令人高興的是，這次的「合體」終於成真了。



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