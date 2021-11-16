Wanna One会藉著2021 MAMA的舞台重组吗？黄旼炫的经纪公司表示：只合体一次！

限定男团Wanna One将合体亮相2021 MAMA舞台，振奋了所有粉丝！

昨日韩媒公开了Wanna One将在今年MAMA舞台上合体的消息，除了赖冠霖之外，尹智圣、河成云、黄旼炫、邕圣佑、金在奂、姜丹尼尔、朴志训、朴佑鎭、裴珍映、李大辉10名成员将再次集结。作为《Produce 101》系列组合出道的Wanna One，一出道就收获了大批粉丝的喜爱。 2019年1月他们结束告别演唱会之后宣布正式解散。 时隔2年多的合体，粉丝们怎能不激动，加上早前传出的「回归」传闻，大家纷纷开始猜测Wanna One会藉这本次合体重组吗？



不过，成员黄旼炫公司已经宣布Wanna One合体演出仅这一次，等於否定了重组消息。Pledis娱乐表示：「黄旼炫的确将与Wanna One成员在2021 MAMA舞台表演，但只是参与一次性的特别舞台」。



自从Wanna One解散之后，每年的MAMA盛典举办之前，都有媒体报导「Wanna One将合体」的消息。今年亦是如此，令人高兴的是，这次的「合体」终於成真了。



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