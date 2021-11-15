瘦削弱雞VS肌肉猛男！金鐘國20年的身材變化差很大

金鐘國的健碩身材是天生的嗎？

最近一位國外網紅質疑金鐘國的健美身形，在他看來已經40歲的金鐘國不靠藥物根本不可能擁有這樣一身緊致健碩的好肌肉。 原本打算選擇無視的金鐘國因為輿論的發酵，決定自證清白自費做了391項藥檢，證明瞭「爺這身肌肉就是靠自己練出來的！！！！」 此次的事情也讓更多的人關注到了金鐘國的身材，早前被曝光過的出道初期照片重新成為了焦點。

金鐘國曾在《我家的熊孩子》里公開了自己20歲的舊照，照片里的他不但容貌青澀，身材也十分瘦削，與現在的肌肉猛男形象相差甚遠。 當時金鐘國解釋稱：「因為拍照是側面，其實肩膀沒有那麼窄！」，他提到自己之後每天固定做運動2小時，才擁有現在的健碩身材。



舊照重新引爆熱議，不少看到照片的網民表示：「身材區別也太大了吧！」、「事實證明後天努力能夠改變先天的不足」、「好勵志」、「感覺我也可以練成金鐘國這樣！」、「果然是運動狂人！」等。



미국으로 튀지만 않았어도 지금쯤 김종국(아래 우측. 데뷔시절)이랑 예능 나와서 근손실 드립치고 놀고 있었을 텐데. pic.twitter.com/6OirWK413r — Seonyeong Leigh (@2nd_rate) August 31, 2019

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