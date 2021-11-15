瘦削弱鸡VS肌肉猛男！金钟国20年的身材变化差很大

金钟国的健硕身材是天生的吗？

最近一位国外网红质疑金钟国的健美身形，在他看来已经40岁的金钟国不靠药物根本不可能拥有这样一身紧致健硕的好肌肉。 原本打算选择无视的金钟国因为舆论的发酵，决定自证清白自费做了391项药检，证明了「爷这身肌肉就是靠自己练出来的！！！！」 此次的事情也让更多的人关注到了金钟国的身材，早前被曝光过的出道初期照片重新成为了焦点。

金钟国曾在《我家的熊孩子》里公开了自己20岁的旧照，照片里的他不但容貌青涩，身材也十分瘦削，与现在的肌肉猛男形象相差甚远。 当时金钟国解释称：「因为拍照是侧面，其实肩膀没有那么窄！」，他提到自己之后每天固定做运动2小时，才拥有现在的健硕身材。



旧照重新引爆热议，不少看到照片的网民表示：「身材区别也太大了吧！」、「事实证明后天努力能够改变先天的不足」、「好励志」、「感觉我也可以练成金钟国这样！」、「果然是运动狂人！」等。



미국으로 튀지만 않았어도 지금쯤 김종국(아래 우측. 데뷔시절)이랑 예능 나와서 근손실 드립치고 놀고 있었을 텐데. pic.twitter.com/6OirWK413r — Seonyeong Leigh (@2nd_rate) August 31, 2019

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