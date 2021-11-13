其實IU一個人就能變一整隻愛豆女團：隊長+顏值擔當+大主唱+人氣王！

IU能夠成藝人中的藝人，因為光是一個人也已經有一團偶像要有的特色！

作為K-POP界的SOLO女王，IU無論何時發佈新曲都能火速空降各大音樂榜單，提及各位歌手最想與誰個做，IU永遠都是第一位，更別說她舉辦演唱會，觀眾席上宛如電影節了，一大波大牌演員都是她的忠實粉絲，人送外號「明星們的明星」。唱而優則演的IU近幾年還活躍在影視劇圈，拍了不少電視劇，塑造出了多個經典造型。 加上IU本身的歌手身份，唱跳俱佳，感覺都能組成一隻女團了，下面我就一起來看看一個人成團的IU在團裡會擔任怎樣的角色呢。

1300年奶奶級別隊長兼美貌擔當——張滿月（《德魯納酒店》）

霸氣社長張滿月，造型百變，可甜可鹽可性感可復古，妥妥的顏值擔當，加上1300年的人生經驗，肯定能把隊員們管得服服帖帖。



爭議很多的主唱——Cindy（《製作人》）

業務能力和脾氣成正比，稍有不順心就會擺臭臉，但其實內心極其脆弱，想要他人關心卻故作不在意的樣子讓人超級心疼。



減肥後人氣爆發第二主唱——金必淑（《Dream High》）

音色其實完全不輸大主唱，但顏值差了那麼一點點，不過減肥之後被粉絲發現原來她也那麼美那麼可愛啊，與此同時人氣飆升。



名字很普通，實力也很一般，但很吸粉的成員-金普通 （《漂亮的男人》）

不管做什麼都讓人覺得特別可愛的存在！



人氣第一——解樹（《步步驚心：麗》）

楚楚可憐+青春靚麗+古靈精怪，各種粉絲福利一級棒。



副主唱+非人氣成員——李順心（《最佳李順心》）

小透明一樣，總是跟在隊友的身後。



情緒就有100億種的「音色霸主」——李智安 （《我的大叔》）

雖然不是大主唱，但高音都是她飆，唱歌情緒飽滿，瞬間就能讓聽眾代入到情境中。



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