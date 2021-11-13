《Running Man 向前冲》拍成《我们结婚了》原来是哈哈的主意！金钟国还邀请《两天一夜》成员世纪PK

原来节目大多企划都是成员们想的，果然都是YouTuber很会创造话题～那也照提议的邀请宋仲基吧！！

韩国SBS招牌综艺《Running Man》和全球性串流平台Disney+合作推出番外节目《Running Man 向前冲》（Outrun by Running Man），昨（12）日已公开第一集（注：韩国已公开至第二集），大致讲述三位主要成员金钟国、哈哈与池锡辰提出企划的过程。



原来金钟国、哈哈与池锡辰在某日《Running Man》下班后（当时李光洙还在呢，是儿童节特辑），独自前往《Running Man》首集拍摄场所――SBS大楼楼顶。三人加上梁世灿边吃边聊，说大约七年前就想这样了，想尝试《Running Man》里面做不到的事，例如拍成MBC《我们结婚了》，或是和同时段宿敌KBS《两天一夜》合作。



哈哈不仅想看金钟国和宋智孝的升级Love Line，还想看金钟国面对岳父岳母，直接打给宋智孝询问。金钟国在旁狂制止，不过一点用都没用，尾声预告可见哈哈完成了心愿，更成功敲碗吻戏(?)。



金钟国曾想过《Running Man》可以和《两天一夜》在愚人节特辑交换成员，不过从来没有成真过，这次总算藉著《Running Man 向前冲》实现。预告中除了《两天一夜》一到四季成员金钟旼，还有第三季的Defconn登场，全员玩起各自历久不衰的福不福与撕名牌游戏。



《Running Man 向前冲》目前公开的片段，除了以上提及的人物，还有俞世润、李伊庚现身，而池锡辰和哈哈说要邀请全昭旻、刘在锡与宋仲基，接下来的内容不晓得有没有机会看见呢？

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