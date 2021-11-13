其实IU一个人就能变一整只爱豆女团：队长+颜值担当+大主唱+人气王！

IU能够成艺人中的艺人，因为光是一个人也已经有一团偶像要有的特色！

作为K-POP界的SOLO女王，IU无论何时发布新曲都能火速空降各大音乐榜单，提及各位歌手最想与谁个做，IU永远都是第一位，更别说她举办演唱会，观众席上宛如电影节了，一大波大牌演员都是她的忠实粉丝，人送外号「明星们的明星」。唱而优则演的IU近几年还活跃在影视剧圈，拍了不少电视剧，塑造出了多个经典造型。 加上IU本身的歌手身份，唱跳俱佳，感觉都能组成一只女团了，下面我就一起来看看一个人成团的IU在团里会担任怎样的角色呢。

1300年奶奶级别队长兼美貌担当——张满月（《德鲁纳酒店》）

霸气社长张满月，造型百变，可甜可盐可性感可复古，妥妥的颜值担当，加上1300年的人生经验，肯定能把队员们管得服服帖帖。



争议很多的主唱——Cindy（《制作人》）

业务能力和脾气成正比，稍有不顺心就会摆臭脸，但其实内心极其脆弱，想要他人关心却故作不在意的样子让人超级心疼。



减肥后人气爆发第二主唱——金必淑（《Dream High》）

音色其实完全不输大主唱，但颜值差了那么一点点，不过减肥之后被粉丝发现原来她也那么美那么可爱啊，与此同时人气飙升。



名字很普通，实力也很一般，但很吸粉的成员-金普通 （《漂亮的男人》）

不管做什么都让人觉得特别可爱的存在！



人气第一——解树（《步步惊心：丽》）

楚楚可怜+青春靓丽+古灵精怪，各种粉丝福利一级棒。



副主唱+非人气成员——李顺心（《最佳李顺心》）

小透明一样，总是跟在队友的身后。



情绪就有100亿种的「音色霸主」——李智安 （《我的大叔》）

虽然不是大主唱，但高音都是她飙，唱歌情绪饱满，瞬间就能让听众代入到情境中。



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