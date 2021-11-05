《我家的熊孩子》崔振赫再次成為遊戲黑洞！「洗腳水」一盆盆倒在金鍾國與吳珉錫身上

又是讓人笑瘋的熊孩子團結大會！崔振赫繼「牛仔褲」又有了新綽號「白襪子」XD

《我家的熊孩子》最新EP.264、EP.265內容為熊孩子第4屆團結大會，先前每一次大會都會有超爆笑競爭內容，這次也不例外！

大家還記得第3屆團結大會中，「牛仔褲赫」崔振赫一戰成名之舉嗎？當時玩水上遊戲，但沒帶短褲的崔振赫只能穿著長牛仔褲上陣，結果成為了整場大會最大笑話，因為浸溼的牛仔褲讓他不斷滑倒落水，游泳也只能勉強的拖著前進……



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這一次第4屆團結大會，其中一個遊戲又要玩水，各隊須躺在地上試著用腳傳遞水盆存水，崔振赫身為單身隊隊員，比起其他人光腳上陣，白襪子相當顯眼。金鍾國本來預估希澈會是最弱隊員，沒想到崔振赫才是，水盆老是卡在崔振赫的白襪子腳下而無法繼續前進……恢單隊以及棚內MC都直覺認為是白襪子導致崔振赫的腳沒有足夠摩擦力抓好水盆。



一次、兩次、三次……崔振赫身旁的金鍾國與吳珉錫都因他跟著淋溼，淋下來的水根本就可以稱作「洗腳水」了。稍微換了盛接順序還是很難成功，不僅金鍾國，連吳珉錫、朴君都忍不住嚴肅起來，崔振赫身為老鼠屎仍喊著：「不要生氣，不要生氣……」，場面相當逗趣搞笑。



就在緊要關頭，崔振赫只要將水盆裡的水甩進水缸就好，卻仍宣告失敗……另一邊恢單隊傳第二次就成功，成績輾壓單身隊。



繼「牛仔褲」，崔振赫又有了「白襪子」新標記，這場遊戲的黑洞表現再次令人難以忘懷啊！只可惜崔振赫已從節目下車，此遊戲環節是多虧了他的黑洞表現相當爆笑，才難得被保留了下來。

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