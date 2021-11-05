《我家的熊孩子》崔振赫再次成为游戏黑洞！「洗脚水」一盆盆倒在金钟国与吴珉锡身上

又是让人笑疯的熊孩子团结大会！崔振赫继「牛仔裤」又有了新绰号「白袜子」XD

《我家的熊孩子》最新EP.264、EP.265内容为熊孩子第4届团结大会，先前每一次大会都会有超爆笑竞争内容，这次也不例外！

大家还记得第3届团结大会中，「牛仔裤赫」崔振赫一战成名之举吗？当时玩水上游戏，但没带短裤的崔振赫只能穿著长牛仔裤上阵，结果成为了整场大会最大笑话，因为浸湿的牛仔裤让他不断滑倒落水，游泳也只能勉强的拖著前进……



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这一次第4届团结大会，其中一个游戏又要玩水，各队须躺在地上试著用脚传递水盆存水，崔振赫身为单身队队员，比起其他人光脚上阵，白袜子相当显眼。金钟国本来预估希澈会是最弱队员，没想到崔振赫才是，水盆老是卡在崔振赫的白袜子脚下而无法继续前进……恢单队以及棚内MC都直觉认为是白袜子导致崔振赫的脚没有足够摩擦力抓好水盆。



一次、两次、三次……崔振赫身旁的金钟国与吴珉锡都因他跟著淋湿，淋下来的水根本就可以称作「洗脚水」了。稍微换了盛接顺序还是很难成功，不仅金钟国，连吴珉锡、朴君都忍不住严肃起来，崔振赫身为老鼠屎仍喊著：「不要生气，不要生气……」，场面相当逗趣搞笑。



就在紧要关头，崔振赫只要将水盆里的水甩进水缸就好，却仍宣告失败……另一边恢单队传第二次就成功，成绩辗压单身队。



继「牛仔裤」，崔振赫又有了「白袜子」新标记，这场游戏的黑洞表现再次令人难以忘怀啊！只可惜崔振赫已从节目下车，此游戏环节是多亏了他的黑洞表现相当爆笑，才难得被保留了下来。

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