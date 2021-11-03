《機智醫生生活》的「大熊」金大明唱歌也太好聽了吧～♥

「大熊」金大明真的可以治癒所有的不開心。

《機智醫生生活》雖然已經殺青多事，但幸好還有99s的綜藝《機智山村生活》陪伴著觀眾們，相信有不少人都超愛田美都、曹政奭、柳演錫、金大明、鄭敬淏這組死黨吧。 最近「大熊」金大明獨自亮相了綜藝節目《柳熙烈的寫生簿》，演唱了《機智醫生生活2》的OST《在秋天的郵局前》。 金大明通過獨有的細膩自然的唱法以及隱藏的歌唱實力。



除了唱歌，金大明還提到了飾演過的諸多角色，原本就不瘦的他其實是為了角色才增重，尤其是「機醫」中胖嘟嘟的形象更是讓人覺得平易近人，是我們身邊存在的人物，更讓觀眾感到真實。 不過金大明其實也有帥氣的小鮮肉時期，前段時間照片曝光時就引爆了熱議，這次在節目上柳熙烈也提到了此事。從照片來看鮮肉時期的金大明顏值不錯的，是清秀型略帶哀傷氛圍的帥哥，下顎線條很明顯的時期。



（圖源：KBS《柳熙烈的寫生簿》截圖）



（圖源：音樂劇《ASSASSINS》）

對多樣角色有著完美消化力，演技極具代入感，還能引發觀眾強烈共鳴金大明，他的每一次演技變身都讓人期待。

（圖源：tvN《未生》、《機智醫生生活》官方劇照）

（封面圖源：tvN《機智醫生生活》官方劇照、KBS《柳熙烈的寫生簿》截圖）

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