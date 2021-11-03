《机智医生生活》的「大熊」金大明唱歌也太好听了吧～♥

「大熊」金大明真的可以治愈所有的不开心。

《机智医生生活》虽然已经杀青多事，但幸好还有99s的综艺《机智山村生活》陪伴著观众们，相信有不少人都超爱田美都、曹政奭、柳演锡、金大明、郑敬淏这组死党吧。 最近「大熊」金大明独自亮相了综艺节目《柳熙烈的写生簿》，演唱了《机智医生生活2》的OST《在秋天的邮局前》。 金大明通过独有的细腻自然的唱法以及隐藏的歌唱实力。



除了唱歌，金大明还提到了饰演过的诸多角色，原本就不瘦的他其实是为了角色才增重，尤其是「机医」中胖嘟嘟的形象更是让人觉得平易近人，是我们身边存在的人物，更让观众感到真实。 不过金大明其实也有帅气的小鲜肉时期，前段时间照片曝光时就引爆了热议，这次在节目上柳熙烈也提到了此事。从照片来看鲜肉时期的金大明颜值不错的，是清秀型略带哀伤氛围的帅哥，下颚线条很明显的时期。



（图源：KBS《柳熙烈的写生簿》截图）



（图源：音乐剧《ASSASSINS》）

对多样角色有著完美消化力，演技极具代入感，还能引发观众强烈共鸣金大明，他的每一次演技变身都让人期待。

（图源：tvN《未生》、《机智医生生活》官方剧照）

（封面图源：tvN《机智医生生活》官方剧照、KBS《柳熙烈的写生簿》截图）

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