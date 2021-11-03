《海岸村恰恰恰》金宣虎劇本集親筆句惹鼻酸：「希望人生也能像洪班長一樣說著「喜歡我現在的生活」！」

《海岸村恰恰恰》在風光終演後，原本帶給大家的是非常療癒的心情，周邊產品也引發劇迷們希望收藏，不過也隨著男主角金宣虎被前女友大肆爆料的私生活爭議，而使得大家最想要的寫真書取消了出刊。但原定的劇本集與電視劇OST依舊照常發行。

今日在出版社booklogcompany的IG上公開了劇本集中的幾頁，並寫下：「今日收到短信了吧？大家等待很久的《海岸村恰恰恰》劇本集終於出刊了。實際看起來更閃閃發亮，大家等待快遞到來的時間可能像一輩子一樣那麼長，所以為了各位搶先來公開幾頁面。」更提到了初版有著申敏兒與金宣虎的簽名與留言，不想被爆雷的人也可以選擇收到書籍後細細品嘗。



(圖源:Facebook@tvN drama)

不過公開的幾個頁面中，最引人注意的還是金宣虎在當時所寫下的字句。他寫著：「希望人生也能像洪班長一樣說著「喜歡我現在的生活」！」表達了自己心中其實也想像劇中的洪班長一樣，尋找出最適合自己的生活型態，喜愛自己的人生。對照起最近發生在他身上的事件所帶來的衝擊，令大家格外不捨。

同時粉絲們也湧入出版商的頁面留言，表示之前雖然因前女友指控風波而寫真書只好忍痛取消出刊，但目前看來金宣虎並沒有像一開始爆料中所指出的那些不當行為，廣告商也選擇相信代言人而紛紛重新上架廣告，是否有機會能夠重新發行寫真書，希望出版商能夠再度考慮。



(圖源:Facebook@tvN drama)

(封面圖源:Facebook@tvN drama / IG@booklogcompany)

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