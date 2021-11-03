徐仁英近日再次開口解釋坊間關於自己的傳言：沒有在衛生間訓斥IU、沒有和Jessi發生肢體衝突！

說起韓娛圈強勢兇姐姐的形象，估計沒人能比得過徐仁英。

時隔多年，徐仁英再次開口解釋坊間關於自己的黑料。 因為脾氣火爆，徐仁英自爆上節目時很少有藝人敢跟她玩，除了早前因為錄製IHQ節目《姐姐請客》時對之前曾對節目組爆粗口導致下車之外，還因為被傳在衛生間裡訓斥IU、與Jessi發生肢體衝突而遭到不少民眾的討厭。 因為她原本口碑就一般，加上「兇兇」的氣質，另不少人對此事都深信不疑。



徐仁英表示自己實在是太冤了，最近她做客了一檔綜藝節目，澄清了此事。 首先就「把IU帶去衛生間毆打」的傳聞表示：「想打的話我就直接在休息室動手了，何必把她帶到衛生間？ 我真的沒有把IU拖到衛生間，更沒有毆打。 」其實，IU早前也曾解釋過'根本沒有那種事'。 只是網友們一直不相信罷了。

（圖源：IHQ《姐姐請客》截圖）

另外對於「差點和Jessi發生肢體衝突」的傳聞，徐仁英也澄清了，稱道：「17歲時第一次見到Jessi，兩人很合得來，很快就熟了。 事實上，藝人們只有親近起來才能開玩笑。 我和Jessi開玩笑，Jessi也說『有一次差點吵架』。 」 徐仁英還補充說：「我們沒有深思熟慮，玩笑說得太誇張了，沒想到大家反應那麼大」，表明瞭該謠言也是誤會。

徐仁英的暴脾氣實際上給她招來了不少負面影響，此前她還解釋稱自己其實在很多時候只為自己著想，對別人的過錯沒有任何興趣。 反正就是沒什麼特別理由，只是單純的「姐姐我就是脾氣大」。 但在韓國這個極其注重禮儀的國家里，脾氣臭的藝人卻是個不可饒恕的存在。

（封面圖源：IG@seoin0、@dlwlrma、@jessicah_o）

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