《海岸村恰恰恰》金宣虎剧本集亲笔句惹鼻酸：「希望人生也能像洪班长一样说著「喜欢我现在的生活」！」

《海岸村恰恰恰》在风光终演后，原本带给大家的是非常疗愈的心情，周边产品也引发剧迷们希望收藏，不过也随著男主角金宣虎被前女友大肆爆料的私生活争议，而使得大家最想要的写真书取消了出刊。但原定的剧本集与电视剧OST依旧照常发行。

今日在出版社booklogcompany的IG上公开了剧本集中的几页，并写下：「今日收到短信了吧？大家等待很久的《海岸村恰恰恰》剧本集终於出刊了。实际看起来更闪闪发亮，大家等待快递到来的时间可能像一辈子一样那么长，所以为了各位抢先来公开几页面。」更提到了初版有著申敏儿与金宣虎的签名与留言，不想被爆雷的人也可以选择收到书籍后细细品尝。



(图源:Facebook@tvN drama)

不过公开的几个页面中，最引人注意的还是金宣虎在当时所写下的字句。他写著：「希望人生也能像洪班长一样说著「喜欢我现在的生活」！」表达了自己心中其实也想像剧中的洪班长一样，寻找出最适合自己的生活型态，喜爱自己的人生。对照起最近发生在他身上的事件所带来的冲击，令大家格外不舍。

同时粉丝们也涌入出版商的页面留言，表示之前虽然因前女友指控风波而写真书只好忍痛取消出刊，但目前看来金宣虎并没有像一开始爆料中所指出的那些不当行为，广告商也选择相信代言人而纷纷重新上架广告，是否有机会能够重新发行写真书，希望出版商能够再度考虑。



(图源:Facebook@tvN drama)

(封面图源:Facebook@tvN drama / IG@booklogcompany)

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