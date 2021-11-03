徐仁英近日再次开口解释坊间关於自己的传言：没有在卫生间训斥IU、没有和Jessi发生肢体冲突！

说起韩娱圈强势凶姐姐的形象，估计没人能比得过徐仁英。

时隔多年，徐仁英再次开口解释坊间关於自己的黑料。 因为脾气火爆，徐仁英自爆上节目时很少有艺人敢跟她玩，除了早前因为录制IHQ节目《姐姐请客》时对之前曾对节目组爆粗口导致下车之外，还因为被传在卫生间里训斥IU、与Jessi发生肢体冲突而遭到不少民众的讨厌。 因为她原本口碑就一般，加上「凶凶」的气质，另不少人对此事都深信不疑。



徐仁英表示自己实在是太冤了，最近她做客了一档综艺节目，澄清了此事。 首先就「把IU带去卫生间殴打」的传闻表示：「想打的话我就直接在休息室动手了，何必把她带到卫生间？ 我真的没有把IU拖到卫生间，更没有殴打。 」其实，IU早前也曾解释过'根本没有那种事'。 只是网友们一直不相信罢了。

（图源：IHQ《姐姐请客》截图）

另外对於「差点和Jessi发生肢体冲突」的传闻，徐仁英也澄清了，称道：「17岁时第一次见到Jessi，两人很合得来，很快就熟了。 事实上，艺人们只有亲近起来才能开玩笑。 我和Jessi开玩笑，Jessi也说『有一次差点吵架』。 」 徐仁英还补充说：「我们没有深思熟虑，玩笑说得太夸张了，没想到大家反应那么大」，表明了该谣言也是误会。

徐仁英的暴脾气实际上给她招来了不少负面影响，此前她还解释称自己其实在很多时候只为自己著想，对别人的过错没有任何兴趣。 反正就是没什么特别理由，只是单纯的「姐姐我就是脾气大」。 但在韩国这个极其注重礼仪的国家里，脾气臭的艺人却是个不可饶恕的存在。

（封面图源：IG@seoin0、@dlwlrma、@jessicah_o）

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