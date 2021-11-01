金鍾國的摯友來了！《Running Man》超大咖嘉賓「張赫」單獨出演預告，RM第一屆山友會莫名好適合

大家很快地融入了這次的登山設定，看起來好歡樂啊～！XD（又可以看到充滿綜藝感的張赫了）

SBS 熱門綜藝節目《Running Man》最新一集（11月7日）預告邀請到了大咖演員「張赫」單獨出演，節目組也準備了第一屆RM山友會的主題，成員們迅速地融入了中年男女登山同樂的設定。



（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）

▼最新預告：



返老還童的哥哥們搶著坐人力車，宋智孝被說像幫忙造勢的政治候選人夫人，全昭旻和梁世燦則是透過山友會邂逅的一對男女。



（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）

池錫辰則主動邀請張赫一起搭乘人力車，好友金鍾國一臉疑惑外、HAHA也在一旁喊著：「好尷尬啊～。」



（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）

在大家融入這次歡樂出遊的氛圍下，卻也隱約感覺到了哪裡不對勁，究竟這一次愉快的安排中，背後隱藏著什麼樣的任務呢？一起鎖定本週日下午五點的播出吧！



（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）



（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）

（封面圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）

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