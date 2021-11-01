金鍾國的摯友來了！《Running Man》超大咖嘉賓「張赫」單獨出演預告，RM第一屆山友會莫名好適合

金鍾國的摯友來了！《Running Man》超大咖嘉賓「張赫」單獨出演預告，RM第一屆山友會莫名好適合

綜藝   2021年11月1日   星期一12:03   MiJimin   12

大家很快地融入了這次的登山設定，看起來好歡樂啊～！XD（又可以看到充滿綜藝感的張赫了）

SBS 熱門綜藝節目《Running Man》最新一集（11月7日）預告邀請到了大咖演員「張赫」單獨出演，節目組也準備了第一屆RM山友會的主題，成員們迅速地融入了中年男女登山同樂的設定。

（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）

▼最新預告：

返老還童的哥哥們搶著坐人力車，宋智孝被說像幫忙造勢的政治候選人夫人，全昭旻和梁世燦則是透過山友會邂逅的一對男女。

（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）

池錫辰則主動邀請張赫一起搭乘人力車，好友金鍾國一臉疑惑外、HAHA也在一旁喊著：「好尷尬啊～。」

（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）

在大家融入這次歡樂出遊的氛圍下，卻也隱約感覺到了哪裡不對勁，究竟這一次愉快的安排中，背後隱藏著什麼樣的任務呢？一起鎖定本週日下午五點的播出吧！

（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）

（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）

（封面圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）

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留言/評論
  • 龍兄弟相聚
    4小時前
  • 好期待ㄛ～張赫
    4小時前
  • 好期待!!是張赫ㄝ~
    3小時前
  • 蘇淨聞 可以期待下禮拜😻
    5小時前
  • 赫跟大神超搭的辣，玩弄慘🤣🤣
    3小時前
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