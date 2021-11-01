D社又再次出手！曝光金宣虎與前女友聊天截圖：「我想和妳結婚，無論怎樣我都會負責」

今天韓國D社公開了金宣虎前女友截圖並發給友人的聊天記錄，前女友表示金宣虎的回覆是「垃圾」，但實際上他的回應卻是：「不管發生什麼我都會負責」、「我想和你結婚」。

D社表示這些對話發生於2020年7月24日，前女友崔某在某婦產科，金宣虎在拍攝《兩天一夜》、趁休息時間回復，從下午5點16分到晚上8點23分，一共284條資訊、22頁截圖，金宣虎一直在安慰崔某、表示自己會負責、希望和她結婚。

崔：醫生說我懷孕6周了。

金：暈，怎麼辦T

崔：這家醫院不給做（墮胎）手術，說會把我介紹到別處，如果要做的話...

金：嗯，我們考慮一下吧

崔：再打聽一下吧...... 我完全不希望因為小孩而絆住你的手腳，只是相愛已經足夠。 但因為醫生說一旦墮胎就很難再次懷上......

金：嗯，我會想想看。 不要擔心。

......

崔：我想你。

金：我也很抱歉沒能和你在一起。

崔：不，我已經很感謝。

金：我們想一想好的辦法，不要太擔心。

金宣虎問對方在做什麼，崔某發了一張戴口罩的照片。

金：kkk至少我們要告訴父母吧。

崔：嗯hhh我有聽話，一個人的時候也戴著口罩。

金：啊，好可愛

崔：❤

金：❤親愛的，不管發生什麼事，我都會負責任。 不要擔心，回家休息吧。

崔：親愛的，我心跳得好快。 不過還是被你的話感動了。 真的很謝謝你！

金：嚶~我愛你。

......

金：不過親愛的啊，還是要結婚呀，kkk現在你無路可退了。

崔：太...... 讓人心動了啊TT

金：我們這周做決定，告訴父母然後下週一起做決定吧。

崔：嗯！不管怎樣都會和你討論的，謝謝。 現在你應該腦袋很亂吧。

金：不。 我愛妳，只要我們心意一致我就很幸福了。 只是不能懷孩子這件事讓我苦惱。 如果要打掉的話也很擔心這個。

崔：我也是...... 其實想多戀愛一下，希望在做好準備的時候懷上。



D社認為金宣虎的回答並無「垃圾」的痕跡，崔某之前已經告訴金宣虎自己很難懷孕，所以兩人沒想到會有小孩、都很驚慌，金宣虎一邊對小孩的出現感到激動，一邊擔心女友。

金：我想獲得祝福，變成這樣很難過。

崔：不...... 再想想吧......

金：你也知道吧。 不過沒關係。 我們一起商量作出決定，一起戰勝吧。 因為妳是我整個人生裡最愛的人。

崔：我也是...... 我完全沒想到會懷上TT

金：以後我們都一起做決定，一起戰勝吧。

崔：嗯，好的。 值得信任的我的另一半。

......

金：雖然妳現在很辛苦，但我感覺妳像是我的人了。 突然感覺很奇怪，看來我還是太年輕啊。

崔：hhh不會啊，我也是。 只是有些擔心和害怕。 我也是在賺錢的時候，完全沒想到，首先考慮的就是該怎麼辦。 我也這樣，（這樣想）沒有不好。

金：我也是首先這樣想的，同時也很開心。 hhh我們是一家人了嗎？ 不過說真的，親愛的，我想和妳結婚。



金宣虎有提到要取消電影合同、擔心金錢問題，但很快表示這不重要，而且父母也會理解，只是他真的很喜歡演戲，如果要因此停止演戲會很痛苦。之後在8月份和耶誕節前夕的對話也十分甜蜜。崔某去年8月左右曾拜託友人替金宣虎看他在《兩天一夜》裡的表現，因為金宣虎「對自己笑的模樣感到罪惡感」，這和崔某一開始爆料的「墮胎之後態度突變」截然不同。以下為去年8月10日的對話：

金：我真的很喜歡很喜歡你，非常非常愛妳。 妳是我人生的另一個目標，現在我把妳當做家人。 今天我也有些敏感，非常對不起，作為愛妳的人應該更理解妳才對。

崔：謝謝你這樣講......

金：我也還很年輕和不成熟，我們一起拉著手向正確的方向成長吧。 對不起，另一半。



金宣虎和崔某的關係從2021年開始出現裂縫。據崔某友人透露，金宣虎總是最後知道事實，包括崔某已婚、說謊去見別的男人、被前夫相關的女人威脅、偷拍影片和錄音等等。 今年4月兩人暫時分開，5月金宣虎要求分手，崔某一邊通話一邊記下內容發給友人，包括：「妳好像定時炸彈，已經反復過好幾次...... 我討厭自己，從那以後對你的心已經冷了。因為妳總是重複失誤，而且每次出事都假裝不知道，一副自己沒有責任的模樣。說真的不和妳聯絡之後我感覺找回了生活。如果有好的人，妳就去見吧，妳以後也要戀愛啊。 」友人表示崔某無法接受分手、到處祈禱複合，看到金宣虎活動的模樣時覺得「無法原諒、還不如把他毀掉」，而同時不斷和周圍的歐巴們見面。

D社表示公開以上資訊是為了釐清事實，崔某的友人也是出於這一目的而把截圖交給D社。

韓國網友表示：「金宣虎真的太善良了」、「感覺女方更有問題」、「我站金宣虎這一邊是對的」、「怎麼能對這麼善良的人做出這種事，好生氣」、「感覺金宣虎是太愛她所以選擇沉默」、「崔某究竟有什麼魅力把他迷到這個程度」、「 第一次見到D社守護一個人」、「金宣虎好可憐好委屈，趕快回來吧」。



（封面圖源：tvN《海岸村恰恰恰》劇照）

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