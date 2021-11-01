金钟国的挚友来了！《Running Man》超大咖嘉宾「张赫」单独出演预告，RM第一届山友会莫名好适合

大家很快地融入了这次的登山设定，看起来好欢乐啊～！XD（又可以看到充满综艺感的张赫了）

SBS 热门综艺节目《Running Man》最新一集（11月7日）预告邀请到了大咖演员「张赫」单独出演，节目组也准备了第一届RM山友会的主题，成员们迅速地融入了中年男女登山同乐的设定。



（图源：friDay影音@《Running Man》截图）

▼最新预告：



返老还童的哥哥们抢著坐人力车，宋智孝被说像帮忙造势的政治候选人夫人，全昭旻和梁世灿则是透过山友会邂逅的一对男女。



（图源：friDay影音@《Running Man》截图）

池锡辰则主动邀请张赫一起搭乘人力车，好友金钟国一脸疑惑外、HAHA也在一旁喊著：「好尴尬啊～。」



（图源：friDay影音@《Running Man》截图）

在大家融入这次欢乐出游的氛围下，却也隐约感觉到了哪里不对劲，究竟这一次愉快的安排中，背后隐藏著什么样的任务呢？一起锁定本周日下午五点的播出吧！



（图源：friDay影音@《Running Man》截图）



（图源：friDay影音@《Running Man》截图）

（封面图源：friDay影音@《Running Man》截图）

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