D社又再次出手！曝光金宣虎与前女友聊天截图：「我想和你结婚，无论怎样我都会负责」

今天韩国D社公开了金宣虎前女友截图并发给友人的聊天记录，前女友表示金宣虎的回覆是「垃圾」，但实际上他的回应却是：「不管发生什么我都会负责」、「我想和你结婚」。

D社表示这些对话发生於2020年7月24日，前女友崔某在某妇产科，金宣虎在拍摄《两天一夜》、趁休息时间回复，从下午5点16分到晚上8点23分，一共284条资讯、22页截图，金宣虎一直在安慰崔某、表示自己会负责、希望和她结婚。

崔：医生说我怀孕6周了。

金：晕，怎么办T

崔：这家医院不给做（堕胎）手术，说会把我介绍到别处，如果要做的话...

金：嗯，我们考虑一下吧

崔：再打听一下吧...... 我完全不希望因为小孩而绊住你的手脚，只是相爱已经足够。 但因为医生说一旦堕胎就很难再次怀上......

金：嗯，我会想想看。 不要担心。

......

崔：我想你。

金：我也很抱歉没能和你在一起。

崔：不，我已经很感谢。

金：我们想一想好的办法，不要太担心。

金宣虎问对方在做什么，崔某发了一张戴口罩的照片。

金：kkk至少我们要告诉父母吧。

崔：嗯hhh我有听话，一个人的时候也戴著口罩。

金：啊，好可爱

崔：❤

金：❤亲爱的，不管发生什么事，我都会负责任。 不要担心，回家休息吧。

崔：亲爱的，我心跳得好快。 不过还是被你的话感动了。 真的很谢谢你！

金：嘤~我爱你。

......

金：不过亲爱的啊，还是要结婚呀，kkk现在你无路可退了。

崔：太...... 让人心动了啊TT

金：我们这周做决定，告诉父母然后下周一起做决定吧。

崔：嗯！不管怎样都会和你讨论的，谢谢。 现在你应该脑袋很乱吧。

金：不。 我爱你，只要我们心意一致我就很幸福了。 只是不能怀孩子这件事让我苦恼。 如果要打掉的话也很担心这个。

崔：我也是...... 其实想多恋爱一下，希望在做好准备的时候怀上。



D社认为金宣虎的回答并无「垃圾」的痕迹，崔某之前已经告诉金宣虎自己很难怀孕，所以两人没想到会有小孩、都很惊慌，金宣虎一边对小孩的出现感到激动，一边担心女友。

金：我想获得祝福，变成这样很难过。

崔：不...... 再想想吧......

金：你也知道吧。 不过没关系。 我们一起商量作出决定，一起战胜吧。 因为你是我整个人生里最爱的人。

崔：我也是...... 我完全没想到会怀上TT

金：以后我们都一起做决定，一起战胜吧。

崔：嗯，好的。 值得信任的我的另一半。

......

金：虽然你现在很辛苦，但我感觉你像是我的人了。 突然感觉很奇怪，看来我还是太年轻啊。

崔：hhh不会啊，我也是。 只是有些担心和害怕。 我也是在赚钱的时候，完全没想到，首先考虑的就是该怎么办。 我也这样，（这样想）没有不好。

金：我也是首先这样想的，同时也很开心。 hhh我们是一家人了吗？ 不过说真的，亲爱的，我想和你结婚。



金宣虎有提到要取消电影合同、担心金钱问题，但很快表示这不重要，而且父母也会理解，只是他真的很喜欢演戏，如果要因此停止演戏会很痛苦。之后在8月份和耶诞节前夕的对话也十分甜蜜。崔某去年8月左右曾拜托友人替金宣虎看他在《两天一夜》里的表现，因为金宣虎「对自己笑的模样感到罪恶感」，这和崔某一开始爆料的「堕胎之后态度突变」截然不同。以下为去年8月10日的对话：

金：我真的很喜欢很喜欢你，非常非常爱你。 你是我人生的另一个目标，现在我把你当做家人。 今天我也有些敏感，非常对不起，作为爱你的人应该更理解你才对。

崔：谢谢你这样讲......

金：我也还很年轻和不成熟，我们一起拉著手向正确的方向成长吧。 对不起，另一半。



金宣虎和崔某的关系从2021年开始出现裂缝。据崔某友人透露，金宣虎总是最后知道事实，包括崔某已婚、说谎去见别的男人、被前夫相关的女人威胁、偷拍影片和录音等等。 今年4月两人暂时分开，5月金宣虎要求分手，崔某一边通话一边记下内容发给友人，包括：「你好像定时炸弹，已经反复过好几次...... 我讨厌自己，从那以后对你的心已经冷了。因为你总是重复失误，而且每次出事都假装不知道，一副自己没有责任的模样。说真的不和你联络之后我感觉找回了生活。如果有好的人，你就去见吧，你以后也要恋爱啊。 」友人表示崔某无法接受分手、到处祈祷复合，看到金宣虎活动的模样时觉得「无法原谅、还不如把他毁掉」，而同时不断和周围的欧巴们见面。

D社表示公开以上资讯是为了厘清事实，崔某的友人也是出於这一目的而把截图交给D社。

韩国网友表示：「金宣虎真的太善良了」、「感觉女方更有问题」、「我站金宣虎这一边是对的」、「怎么能对这么善良的人做出这种事，好生气」、「感觉金宣虎是太爱她所以选择沉默」、「崔某究竟有什么魅力把他迷到这个程度」、「 第一次见到D社守护一个人」、「金宣虎好可怜好委屈，赶快回来吧」。



（封面图源：tvN《海岸村恰恰恰》剧照）

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