【有片】《Running Man》劉在錫提出競選公約：「明年請尹恩惠來！」遭到金鍾國和宋智孝一起反對！

劉大神這公約大家有沒有感興趣呢？如果 #金鍾國、#宋智孝 和 #尹恩惠三人會面，該是什麼樣的畫面呢XD #RunningMan #劉在錫

昨晚播出的《Running Man》裡，成員們的任務之一是競選明年最受期待的藝人，由工作人員投票決定排名。在共同發言環節每位成員有一分鐘時間說明自己值得期待的原因，劉在錫語出驚人：「明年我們要製造更多有力話題，首先就是邀請尹恩惠來出演節目。 這種很多人希望的事情一定要做到！」金鍾國聽了之後緊咬嘴唇：「你瘋了嗎！」其他成員也忍不住拍手，哈哈感歎：「完全是爆竹啊！」



（圖源：SBS《Running Man》截圖）

之後的主導發言時間，劉在錫問金鍾國對邀請尹恩惠的看法，金鍾國：「明明是你的競選公約，為什麼要把我拉進去？」劉在錫堅持問金鍾國認為能否成功請來尹恩惠，金鍾國急了：「這為什麼要問我啦！去問她啊！」



（圖源：SBS《Running Man》截圖）

這時宋智孝在一旁看不下去了：「為什麼只問金鍾國，不問我的意見？我不希望她過來！」金鍾國彷彿找到戰友：「做得好！」劉在錫表示遺憾並再次堅定了意志：「遭遇了隊內反對呢。不過被反對會更加受到關注，我一定會做到的。 」



（圖源：SBS《Running Man》截圖）

金鍾國聽到尹恩惠的名字時表情真的很好笑，不知道如果真的實現的話，到時候宋智孝會是如何反應呢？ 突然有點期待了耶XD



（封面圖源：SBS《Running Man》截圖）

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