【有片】《Running Man》刘在锡提出竞选公约：「明年请尹恩惠来！」遭到金钟国和宋智孝一起反对！

刘大神这公约大家有没有感兴趣呢？如果 #金钟国、#宋智孝 和 #尹恩惠三人会面，该是什么样的画面呢XD #RunningMan #刘在锡

昨晚播出的《Running Man》里，成员们的任务之一是竞选明年最受期待的艺人，由工作人员投票决定排名。在共同发言环节每位成员有一分钟时间说明自己值得期待的原因，刘在锡语出惊人：「明年我们要制造更多有力话题，首先就是邀请尹恩惠来出演节目。 这种很多人希望的事情一定要做到！」金钟国听了之后紧咬嘴唇：「你疯了吗！」其他成员也忍不住拍手，哈哈感叹：「完全是爆竹啊！」



（图源：SBS《Running Man》截图）

之后的主导发言时间，刘在锡问金钟国对邀请尹恩惠的看法，金钟国：「明明是你的竞选公约，为什么要把我拉进去？」刘在锡坚持问金钟国认为能否成功请来尹恩惠，金钟国急了：「这为什么要问我啦！去问她啊！」



（图源：SBS《Running Man》截图）

这时宋智孝在一旁看不下去了：「为什么只问金钟国，不问我的意见？我不希望她过来！」金钟国彷佛找到战友：「做得好！」刘在锡表示遗憾并再次坚定了意志：「遭遇了队内反对呢。不过被反对会更加受到关注，我一定会做到的。 」



（图源：SBS《Running Man》截图）

金钟国听到尹恩惠的名字时表情真的很好笑，不知道如果真的实现的话，到时候宋智孝会是如何反应呢？ 突然有点期待了耶XD



（封面图源：SBS《Running Man》截图）

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