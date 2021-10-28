金宣虎回歸廣告界！口罩品牌「重新上架」代言影片、官網形象照，其他品牌動向備受關注！

金宣虎日前因前女友A某的爆料而捲入私生活爭議，之後他承認相關文章並道歉，他因此從綜藝《兩天一夜》、電影《Dog Days》和《2點的約會》下車，代言的多個廣告品牌相繼將他從廣告中刪除或轉爲非公開。



（圖源：S.A.L.T. Entertainment）

26日，Dispatch公開前女友A某的真實姓名，並報道與爆料文章不同的事實，發生逆轉。而《海岸村恰恰恰》童星演員、工作人員也發文為金宣虎應援，他的大學同學也公開金宣虎美談等。



（圖源：tvN《海岸村恰恰恰》劇照）

28日，金宣虎擔任主要代言人的口罩品牌 미마（miima）在官方 YouTube 上再次公開他出演的廣告影片，官方網站上也重新登載。此前，該品牌在20日金宣虎爆發私生活爭議後，將上傳到 YouTube 的金宣虎相關影片全部轉換爲非公開。



（圖源：YouTube＠미마마스크截圖）

在重視消費者輿論和趨勢非常敏感的廣告界，金宣虎的面孔重新回歸，因此今後其他品牌的動向備受關注。除了口罩外，他代言的還有達美樂披薩、Canon相機、W.ANGLE 高爾夫品牌、11street、Food Bucket 健康保健食品、理膚寶水、新韓MyCar 等10多個品牌。



（圖源：YouTube@SM C&C 광고사업부문）



（圖源：YouTube@캐논TV - Canon Korea）

（封面圖源：미마마스크、S.A.L.T. Entertainment）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞